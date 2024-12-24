Honda и Nissan планируют крупное слияние, ориентированное на «интеллект и электрификацию»

Японские автогиганты Honda и Nissan прорабатывают детали крупного слияния, которое может привести к созданию третьего по величине автопроизводителя в мире, поскольку компании стремятся выжить в отрасли, сталкивающейся с неопределенностью.
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