Пожар вспыхнул в строящемся ЖК «Портленд» на юго-востоке Москвы

В строящемся жилищном комплексе «Портленд» на юго-востоке Москвы 15 сентября вспыхнул пожар. / Источник: © ИЗВЕСТИЯ/Сергей ЛантюховЖК бизнес-класса находится в районе Печатники.
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