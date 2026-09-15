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Пожар вспыхнул в строящемся ЖК «Портленд» на юго-востоке Москвы

Пожар вспыхнул в строящемся ЖК «Портленд» на юго-востоке Москвы

В строящемся жилищном комплексе «Портленд» на юго-востоке Москвы 15 сентября вспыхнул пожар. / Источник: © ИЗВЕСТИЯ/Сергей ЛантюховЖК бизнес-класса находится в районе Печатники.

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