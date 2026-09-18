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Пуховик как новый, шуба пушистая, пальто без единого пятнышка: как за 1 день привести зимние вещи в идеал

Пуховик как новый, шуба пушистая, пальто без единого пятнышка: как за 1 день привести зимние вещи в идеал

Осенняя слякоть уже стучится в окно, а это значит, что пора срочно ревизировать зимний гардероб. Просто достать вещи с антресолей — полдела.

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