Силы ПВО за ночь сбили 244 БПЛА над российскими регионами и Чёрным морем

В ночь на понедельник, 21 сентября, силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников на центральные и южные регионы России, а также Приволжский федеральный округ.
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