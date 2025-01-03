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Трампа 10 января вызвали в суд на вынесение приговора

Трампа 10 января вызвали в суд на вынесение приговора

Суд Нью-Йорка обязал Дональда Трампа присутствовать 10 января на своем заседании. На эту дату назначено вынесение приговора избранному президенту США по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, в субботу, 4 января, ТАСС со ссылкой на электронную базу суда.

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