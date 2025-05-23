Daily Mail: Фредди Меркьюри скрывал, что у него есть дочь

Вокалист группы Queen Фредди Меркьюри скрывал наличие дочери. Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на новую биографическую книгу «С любовью, Фредди» (Love, Freddie), написанную Лесли-Энн Джонс.
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