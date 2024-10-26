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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландо Норрис: «Доволен третьим местом в квалификации»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис сообщил, что думает о третьей позиции по итогам квалификации к Гран-при Мехико – британец уступил гонщикам «Феррари» и «Ред Булл» Карлосу Сайнсу и Максу Ферстаппену.

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