Диетолог Лебедева: защитить зрение от синего света экранов поможет лютеин

Поддерживать здоровье глаз при регулярном использовании смартфона, ноутбука и других гаджетов помогут продукты, при употреблении которых в организм поступает лютеин — природный пигмент из группы каротиноидов.
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