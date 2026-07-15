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Диетолог Лебедева: защитить зрение от синего света экранов поможет лютеин

Диетолог Лебедева: защитить зрение от синего света экранов поможет лютеин

Поддерживать здоровье глаз при регулярном использовании смартфона, ноутбука и других гаджетов помогут продукты, при употреблении которых в организм поступает лютеин — природный пигмент из группы каротиноидов.

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