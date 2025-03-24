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Закон, порядок, государство

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Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Центр» нанес артиллерийский удар по скоплению техники и живой силы ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Центр» нанес артиллерийский удар по скоплению техники и живой силы ВСУ на Красноармейском направлении

Получив от операторов БпЛА координаты двух танков и живой силы противника, артиллеристы оперативно выдвинулись из укрытия, развернули боевую машину и произвели залп по целям 122-мм осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 15 км.

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