Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Центр» нанес артиллерийский удар по скоплению техники и живой силы ВСУ на Красноармейском направлении

Получив от операторов БпЛА координаты двух танков и живой силы противника, артиллеристы оперативно выдвинулись из укрытия, развернули боевую машину и произвели залп по целям 122-мм осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 15 км.
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