РФ и США готовят позитивное заявление по итогу переговоров — Reuters

США и Россия должны сделать «позитивное заявление» по итогу переговоров в Эр-Рияде, на которых обсуждалось прекращение боевых действий в Черном море, сообщает 25 марта агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.
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