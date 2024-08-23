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"Мамочка, прости, но я ходить не смогу": Игра в детсаду Петербурга обернулась переломами для девочки

"Мамочка, прости, но я ходить не смогу": Игра в детсаду Петербурга обернулась переломами для девочки

Игра в детсаду Петербурга обернулась множественными переломами для шестилетней девочки. "Мамочка, прости, но я ходить не смогу": передаёт первые слова дочери мать, которая пытается добиться наказания для виновников происшествия.

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