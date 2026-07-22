Депутат Трифонов: 2,5 тыс. школьников в год проходят профориентацию

Депутат Государственной Думы РФ от Самарской области Андрей Трифонов, ранее занимавший пост руководителя АО «ТЯЖМАШ», отметил, что процесс подготовки кадров для промышленного сектора начинается задолго до того, как молодой специалист приступает к трудовой деятельности на предприятии.
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