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Цена нефти снижается в понедельник после решения G7 открыть стратегические запасы

Цена нефти снижается в понедельник после решения G7 открыть стратегические запасы

Цены на нефть снижаются в начале недели на фоне увеличения экспорта с Ближнего Востока и решения стран G7 использовать стратегические резервы.

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