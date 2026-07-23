Рак желудка: снижение химиотерапии на 33% без потери эффективности

Китайская разработка в области иммунотерапии может предложить пациентам с резектабельным раком желудка новый вариант лечения, который улучшает клинические результаты и одновременно снижает воздействие химиотерапии.
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