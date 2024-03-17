Лучше бы они ту зелёнку выпили!

Все вы знаете, что на этих выборах было совершено несколько мелких пакостей, как-то заливание в урны для голосования чернил или зелёнки, поджоги кабинок для голосования, взрыв петарды на избирательном участке и др.
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