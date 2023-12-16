Welt: ВСУ готовятся к новому контрнаступлению в 2024 году

ВС РФ штурмуют поселок Победа на Запорожском направлении. ИноСМИ заявили, что ВСУ готовятся к контрнаступлению в следующем году Журналисты немецкого издания Welt в своей статье предположили, что ВСУ готовят новое контрнаступление в 2024 году.