Welt: ВСУ готовятся к новому контрнаступлению в 2024 году

ВС РФ штурмуют поселок Победа на Запорожском направлении. ИноСМИ заявили, что ВСУ готовятся к контрнаступлению в следующем году Журналисты немецкого издания Welt в своей статье предположили, что ВСУ готовят новое контрнаступление в 2024 году.
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