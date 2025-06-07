Сенатор требует выделить $10 млрд для НАСА и космической гонки США с Китаем

Законодательные директивы, делающие приоритетной задачу опережения Китая в полетах на Луну и Марс, а также подразумевающие выделение почти $10 млрд (792 млрд рублей) сверх текущего уровня на то, чтобы «выиграть новую космическую гонку с Китаем и обеспечить доминирование Америки в космосе», представил Сенатор США Тед Круз (республиканец от штата Техас), 7 июня сообщает портал space.