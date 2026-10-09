Христофору: истерика Зеленского на фоне речи Рубио дорого обойдется Киеву

Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube‑канала высказал мнение, что резкая реакция Владимира Зеленского на заявления госсекретаря США Марко Рубио может иметь серьёзные последствия для Киева.
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Что написано на этой морде-лица еврея фашиста? Недовольства от речи Марко не вижу. Скорее - не знаете вы ещё меня а зря.