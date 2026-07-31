В России могут ввести предельный срок отключения горячей воды, составляющий 14 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Роспотребнадзора на обращение зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой.