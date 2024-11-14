РИА Новости: предложенный Трампом на пост генпрокурора США признавал Крым российским

Он заявлял, что полуостров никогда не перестанет быть частью России Предложенный избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на пост главы Минюста страны конгрессмен Мэтт Гетц говорил о недостижимости цели Украины «по выходу Крыма из состава России».