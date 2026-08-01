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ФедералПресс

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Россиянам рассказали, когда взрослым может потребоваться свидетельство о рождении

Россиянам рассказали, когда взрослым может потребоваться свидетельство о рождении

МОСКВА, 1 августа, ФедералПресс. Многие россияне зачастую не задумываются о том, что свидетельство о рождении должно быть всегда под рукой, так как может потребоваться, к примеру, при оформлении наследства.

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