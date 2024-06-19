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Новосибирцы присвоили себе московский Парк Горького

Новосибирцы присвоили себе московский Парк Горького

Министерство региональной политики Новосибирской области опубликовало памятку для мигрантов, но в разделе с достопримечательностями вместо фото ворот скоромного городского Центрального парка оказалось изображение ворот московского Парка Горького.

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