Новосибирцы присвоили себе московский Парк Горького

Министерство региональной политики Новосибирской области опубликовало памятку для мигрантов, но в разделе с достопримечательностями вместо фото ворот скоромного городского Центрального парка оказалось изображение ворот московского Парка Горького.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии