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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Финикс» выменял у «Коннектикута» Алиссу Томас

«Финикс» заполучил 5-кратную участницу Матча всех звезд Алиссу Томас. «Меркьюри» отправит в «Коннектикут» защитников Наташу Клауд и Ребекку Аллен, а также 12-й выбор драфта 2025, получив взамен Томас и Тай Харрис.

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