МИД России: данных о выживших при столкновении самолета и вертолета в США нет

TASS/EPA По предварительной информации, при столкновении самолета авиакомпании American Airlines с военным вертолетом Black Hawk в районе вашингтонского Национального аэропорта имени Рональда Рейгана никто не выжил.
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