СОГАЗ и Yandex B2B Tech запустили программу страхования киберрисков для бизнеса

Запуск программы страхования киберрисков Страховая компания СОГАЗ совместно с облачной платформой Yandex Cloud, входящей в состав Yandex B2B Tech, запустили партнерскую программу по страхованию киберрисков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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