The Guardian: Россия реализует план «масштабного вывода из строя» украинских городов Российские войска регулярно обстреливают ракетами и БПЛА-камикадзе энергообъекты в Киеве, Харькове и других городах, веерные отключения электроэнергии и водоснабжения захлестнули значительную часть Украины.