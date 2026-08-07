Бывший посол Соединённых Штатов в Сербии Кристофер Хилл в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) признал, что Вашингтон активно содействовал поставкам сербских боеприпасов Украине через третьи страны.
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