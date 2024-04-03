Уставшую от сцены МакSим засняли в купальнике на яхте: куда сбежала певица

Вернувшись на сцену после лечения в реабилитационном центре из-за проблем с алкоголем, известная российская исполнительница МакSимона вновь огорошила фанатов новым заявлением — артистка решила сократить количество выступлений из-за того, что устала.
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