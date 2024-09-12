Global Look Press/Presidential Office of Ukraine Американская сторона считает, что Киев должен приблизиться к вступлению в НАТО, в связи с чем Соединенные Штаты помогали Украине последние несколько лет в данном вопросе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии