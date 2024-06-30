Свежий премиальный кроссовер за 2 млн рублей? Есть и такой, но с нюансами

Китайские автомобили наводнили российский рынок словно цунами. Продажи колоссальные, но мнения насчет надежности разнятся: одни считают, что «китайцы» ничуть не хуже «европейцев», а другие пророчат скорую кончину от коррозии и различных поломок.
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