«Через год его забудут». Колосков — об уходе Промеса из «Спартака»

Вячеслав Колосков высказался о решении «Спартака» не продлевать сотрудничество с Квинси Промесом. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мыслями о решении «Спартака» не продлевать сотрудничество с Квинси Промесом и окончательно расстаться с форвардом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии