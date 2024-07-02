«Через год его забудут». Колосков — об уходе Промеса из «Спартака»

Вячеслав Колосков высказался о решении «Спартака» не продлевать сотрудничество с Квинси Промесом. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мыслями о решении «Спартака» не продлевать сотрудничество с Квинси Промесом и окончательно расстаться с форвардом.