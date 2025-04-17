Советские путёвки в Сочи — кому верить?

Семейным отдыхом в Сочи читатель блога смог насладиться до распада СССР только один раз, в 1990. На поездку ушли 1500 рублей, накопления за несколько лет, при этом туристическая инфраструктура была столь плохой, что в наше время на такую поездку не соблазнились бы и студенты.
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