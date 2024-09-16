NYT: Трамп шутит, что был огорчен тем, что у него не получилось завершить игру в гольф

В течение всего дня экс-президент общается с друзьями и сторонниками Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в разговорах с друзьями и сторонниками шутит, что он был огорчен тем, что не смог завершить игру в гольф из-за стрельбы, передает издание New York Times со ссылкой на источники.