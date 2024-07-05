БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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МВФ: У УКРАИНЫ ВПЕРЕДИ НЕ «ЧЁРНАЯ ЗИМА», А «ТЁМНЫЕ ГОДА»

МВФ: У УКРАИНЫ ВПЕРЕДИ НЕ «ЧЁРНАЯ ЗИМА», А «ТЁМНЫЕ ГОДА»

Екатерина РОМАНОВА Термин «чёрная зима» прижился в украинской реальности – всевозможные эксперты пугают граждан Незалежной тем, что грядущая зима будет «чёрной», то есть – придётся выживать без света, тепла и воды.

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