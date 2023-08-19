Жизнь - театр

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Территория Героев...(104)

Территория Героев...(104)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Старший сержант Пижук ЕвгенийСтарший сержант Евгений Пижук в составе дозора выполнял боевую задачу по разведке путей движения войск, ведущих наступление на позиции украинских националистов.

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Комментарии
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ВераВерная
Благодарю за рассказ о наших героях! Всем бойцам - низкий поклон и венок Славы, а отдавшим свои жизни за нашу Родину - светлая память!
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13 час.
Светлана Митленко
Спасибо, Верочка!
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13 час.

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