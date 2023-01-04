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Болельщики признали Гран-при Великобритании лучшей гонкой «Ф-1» 2022 года

«Формула-1» провела голосование за лучшую гонку сезона-2022. В опросе приняли участие более 65 000 болельщиков, и 34 процента проголосовали за Гран-при Великобритании.

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