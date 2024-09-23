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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Перепись населения в 2030 году пройдет полностью в электронном формате

Перепись населения в 2030 году пройдет полностью в электронном формате

Нововведение значительно снизит нагрузку на респондентов и в два раза сократит количество интервьюеров Всероссийская перепись населения в 2030 году пройдет в полностью цифровом формате, пишет РБК со ссылкой на проект стратегии развития Росстата и государственной статистики до 2030 года.

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