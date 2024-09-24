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Власти японских городов продают металлы, полученные из пепла кремированных жителей

Власти японских городов продают металлы, полученные из пепла кремированных жителей

Фото: ТГ «Осторожно Новости» В Стране восходящего солнца практика кремации усопших давно стала нормой – каждый год здесь уходят из жизни более 1,5 миллиона человек, и подавляющее большинство из них отправляются в последний путь именно через огонь крематориев.

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