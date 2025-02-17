Стеф Карри стал MVP Матча всех звезд в Сан-Франциско

Разыгрывающий «Голден Стэйт» стал MVP Матча всех звезд. Команда Шака OG’s победила команду Кэндис, пробившуюся в основное событие через Турнир восходящих звезд, в полуфинале (42:35), а затем обыграла Global Stars Чака в финальной встрече (41:25).