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Мировое обозрение

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Квартальный прогноз Texas Instruments разочаровал инвесторов слабостью спроса на чипы

Квартальный прогноз Texas Instruments разочаровал инвесторов слабостью спроса на чипы

Отчётное мероприятие компании Texas Instruments, которая является одним из старейших поставщиков полупроводниковых компонентов, разочаровало инвесторов не итогами прошедшего квартала, а прогнозом на текущий.

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