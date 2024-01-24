Квартальный прогноз Texas Instruments разочаровал инвесторов слабостью спроса на чипы

Отчётное мероприятие компании Texas Instruments, которая является одним из старейших поставщиков полупроводниковых компонентов, разочаровало инвесторов не итогами прошедшего квартала, а прогнозом на текущий.
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