Надежда Сасс: В Европе «демократично» разгоняют митинги

«Демократия» по-европейски. Европе при помощи полиции разогнали собрание политиков-антиглобалистов. 16 апреля по решению социалиста мэра Брюсселя правоохранители ворвались в актовый зал отеля Клэридж в Брюсселе, где проходил форум NatCon — собрание национал-консерваторов со всей Европы.
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