Названа дата встречи президента России с председателем КНР

Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином состоится 20-22 марта 2023 года.
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