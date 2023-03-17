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Названа дата встречи президента России с председателем КНР

Названа дата встречи президента России с председателем КНР

Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином состоится 20-22 марта 2023 года.

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