ЭНЕРГИЯ ДНЯ 23 мая 2022 года

Энергетический прогноз на двадцать третье мая две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1039 =Безпредельны измышления и изворотливость человеческого ума, если он не в согласии с сердцем = «Будьте мягки с юными и сострадательны с пожилыми, терпимы к слабым и заблуждающимся» = Воля контролирует Энергию; нет большей Силы, чем Энергия, применяемая с Силой воли = Вселенной всё равно, что манифестировать: ваши истинные желания или подсознательные страхи = Всякое следствие несёт свою причину, всякое явление имеет свою сущностную основу =Главное, надо засыпать в мудрости и в мысли о Вечном, в счастье и понимании всей Единой Жизни в себе и во всём = Для тех, кто не практикует то, что проповедует, ораторство — это лишь вероломная ложь= Если вы используете слово "ошибка" вместо слова "опыт", то вы занижаете значимость своего опыта =Если вы хотите изменить что-либо в своей Жизни, начните с изменения мыслительных шаблонов = Йога – есть упражнение в неподвижности ума при помощи неподвижности тела, а цель её - достижение самадхи=Когда мои руки не могут обнять того, кто близок моему сердцу, я всегда "обнимаю" его своими молитвами.