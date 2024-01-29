Экс-главком НАТО «спрогнозировал» вероятное завершение конфликта на Украине

Украина вступит в НАТО, а Россия будет контролировать часть украинской территории, включая Крым. Такой "прогноз" по вероятному завершению конфликта на Украине дал экс-командующий Объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
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