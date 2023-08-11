Познакомилась с парнем, а он оказался обычным аферистом

Сочинение на тему про то, какая же я прозорливая.

Вера Федорова

Ужас какой...если ты сразу поняла, кто перед тобой, зачем было идти на встречу и доводить всё до мордобоя. И чем она от него отличается?! Какая мерзкая дЕвица.