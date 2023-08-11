ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Познакомилась с парнем, а он оказался обычным аферистом

Познакомилась с парнем, а он оказался обычным аферистом

Я гуляла в парке с подругой, когда к нам подкатил молодой человек на велосипеде и спросил время.

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