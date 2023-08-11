Я гуляла в парке с подругой, когда к нам подкатил молодой человек на велосипеде и спросил время.
Познакомилась с парнем, а он оказался обычным аферистом
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Донцова
Такая хрень!
Ответить
15 час.
Ольга Гусева
Сочинение на тему про то, какая же я прозорливая.
Ответить
13 час.
Вера Федорова
Ужас какой...если ты сразу поняла, кто перед тобой, зачем было идти на встречу и доводить всё до мордобоя. И чем она от него отличается?! Какая мерзкая дЕвица.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии