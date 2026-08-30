Школы сами решат, сколько уроков физкультуры поставить старшеклассниками

Школы сами решат, сколько уроков физкультуры поставить старшеклассникамиВ Министерстве просвещения России сообщили, что разрешили школам самим решать, сколько уроков физкультуры ставить старшеклассниками.
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