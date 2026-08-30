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Живая Кубань

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Школы сами решат, сколько уроков физкультуры поставить старшеклассниками

Школы сами решат, сколько уроков физкультуры поставить старшеклассниками

Школы сами решат, сколько уроков физкультуры поставить старшеклассникамиВ Министерстве просвещения России сообщили, что разрешили школам самим решать, сколько уроков физкультуры ставить старшеклассниками.

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