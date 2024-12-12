Депутаты Госдумы обсуждают поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые существенно повысят штрафы на нарушение правил дорожного движения.
Штрафы за нарушение ПДД планируют увеличить
Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Штрафы согласен за тяжкое нарушение как пьянство! Но за превышение!!!!! Стараюсь соблюдать ПДД ! Но как на дачу или загород ее поеду так штраф, хотя уже еду и по навигатору смотрю, внимательно еду смотрю на знаки и все равно 🤷♂️🤦♂️ А для чиновников надо в три раза увеличить штрафы а то людей жмут а сами так ездят и удостоверением везде тыкаю 🤬🤬🤬
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