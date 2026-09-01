"Град" уничтожил укрепленные позиции и скопление пехоты ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожил укрепленные позиции и скопление пехоты противника в Сумской области.
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