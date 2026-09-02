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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанской области выделят 34,7 млн рублей на развитие экспорта

Рязанской области выделят 34,7 млн рублей на развитие экспорта

Решение было одобрено комиссией Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований.

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