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Эзикиел Эллиотт вернулся в «Даллас», подписав однолетний контракт

Раннинбек Эзикиел Эллиотт согласовал условия однолетнего контракта на $3 млн с «Даллас Каубойс». «Каубойс» выбрали Эллиотта под четвертым номером на драфте 2016 года.

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